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Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran'da üç gün ulusal yas!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
İRAN'DAN SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI KARAR

lideri Ayetullah , İranlı general 'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı. Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"ABD'Yİ ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR"

Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

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