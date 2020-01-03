İran'dan flaş açıklama: ABD savaş gemileri püskürtüldü
Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesiyle başlayan gerilim giderek tırmanıyor. İran’dan yapılan açıklamaya göre, Rus, Çin ve İran gemileri Hint Okyanusu'ndaki tatbikat alanına girmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri Donanmasını geri püskürttü.
İran haber ajanslarına göre, Rusya, Çin ve İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ortak tatbikatları olağandışı bir olaya sahne oldu. ABD savaş gemilerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikat alanına girmeye çalıştığı bildirildi, ancak Rus, Çin ve İran Donanması'nın karşı önlemleri nedeniyle acilen rotalarını değiştirmeye ve atış alanından kaçmaya zorlandıkları ifade edildi.
"AMAÇ ASKERİ TATBİKATI BOZMAK"
İran Donanması Amiral Hossein Hunzied, "İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatları sırasında Amerikalılar, iki müttefikimizle yürüttüğümüz ortak askeri tatbikatı bozmayı amaçlayan girişimde bulundular" dedi.
AMERİKAN ASKERİ GEMİLERİ BÖLGEYİ TERK ETTİ
Resmi olmayan kaynaklara göre, Rusya, Çin ve İran Donanması gemileri Amerikan savaş gemilerine doğru ilerledi, bununla birlikte Amerikan askeri gemileri acilen bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
İRAN: VURURUZ
İran tarafının, ortak tatbikat alanını ihlal eden gemilerin, uçakların ve insansız hava araçlarının, uyarıldığı ve askeri araçlarla vurulacağına ilişkin acil bir durum açıklaması yayınladığı bildirildi.ABD'nin bu tür eylemlerinin kışkırtıcı olduğunu ifade eden Uzmanlar, ana amaçlarının ortak askeri tatbikatlar programını bozmak olduğunu söyledi.
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