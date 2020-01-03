Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinden sonra Tahran'ın misilleme yapma ihtimalinden dolayı dikkatler, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevrildi.İranlı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınına yapılan füze saldırısında öldürüldü. İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi de Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme ihtimali, gözleri ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevirdi. İran'a yakın Şii milis güçlerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği baskını sonrası ABD'nin Irak'taki üslerini hedef alacakları iddia ediliyordu. Nitekim bazı milis taraflar, ABD'nin Irak'taki varlığını hedef alacaklarını açıkladı.
Irak Hizbullah Tugayları, Meclis'e "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için" yasa çıkarılması çağrısında bulundu.
Süleymani ve İran'ın Irak'taki en yakın milis liderlerinden Mühendis'in öldürülmesi sonrası Irak hükümeti, Şii siyasi ve dini liderlerden henüz bir açıklama gelmedi.
ABD'NİN IRAK'TA 9 ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR
Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin, bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.
ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.
ABD, başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra buranın Taci bölgesinde de eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynu'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.
Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.
Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçlerinin Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü de mevcut.
ERBİL'DE 2 ASKERİ ÜSSÜ MEVCUT
ABD Başkanı Donald Trump'ın, askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer alıyor. ABD'nin Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üssü söz konusu.
ABD, Erbil'de 2015'ten bu yana tamamen kontrolüne aldığı Harir Hava Üssü'nü önce pistini genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Erbil'deki Harir, Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin çok az olduğu bir bölgede bulunması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.
Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) birbirine bağlayan Fişhabur Sınır Kapısı'na sadece 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.
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