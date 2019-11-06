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Son dakika: Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA NOTA

Son dakika haberi... , Ermenistan'ın işgali altındaki 'ın sözde yöneticilerinin Rusya'ya ziyaretleri dolayısıyla bu ülkeye nota verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Boçarnikov bakanlığa çağrıldı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov tarafından kendisine nota verildi.

Notada, işgal altındaki topraklarının sözde yöneticilerinin Rusya'ya gitmesi, orada bazı Rus uzmanlar ve fikir merkezlerinin temsilcileriyle görüşmesinin provokatif nitelik taşıdığı, Rusya'nın da ara bulucularından biri olduğu müzakere sürecine darbe vurduğu kaydedildi.

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Söz konusu ziyaretlerin Azerbaycan ve Rusya arasındaki samimiyet ve güvene gölge düşürdüğü ifade edilen notada, bunun iki ülke arasındaki "dostluk, iş birliği ve güvenlik" konulu anlaşmayla bağdaşmadığı belirtildi.

Azerbaycan'ın, bu gibi yasa dışı ziyaretlerin önlenmesi hususunda Rusya'nın gerekli adımları atması beklentisi içerisinde olduğu iletildi.

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