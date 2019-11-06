Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı. Öte yandan Erdoğan konuşmasında ilahiyatçılara önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. Obama ile arasında geçen diyaloğu anlatan Erdoğan, Türkiye'nin geldiği noktayı resmetti.



"SAYIN OBAMA'YA DİYORDUM Kİ..."



Erdoğan, "Zira biz bir şeye inandık ve o yola da yürüyeceğiz. Geldiğimizde biz yüzde 20 savunma sanayinde yerli üretimini yapıyorduk. Ama şimdi yüzde 70 yapıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak bunun sebebi bize dost geçinenler. Bir SİHA vermiyordu, bir İHA Vermiyordu. Kongreden geçmesi lazım diyorlardı. Ama şimdi biz İHA'mızı da SİHA'mızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha ilerisini yapıyoruz 'Akıncı' diye. Onunla birlikte, dünyada belki ilk defa bizde olacak. Şimdi onu başarmaya çalışıyoruz. Demek ki yapılabiliyor ve yapıyoruz. Bunu başardığımız gibi bir de onun mühimmatını artık kendimiz üretiyoruz. Bundan önce kendileriyle konuşuyorduk. Sayın Obama'ya diyordum ki, "mühimmat sıkıntımız var" G20 Antalya Zirvesi, oturduk konuşuyoruz. "Göndereceğiz" dedi. Bize akıllı bomba gelmedi. İşte bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı, şimdi biz üretiyoruz." dedi.



"İLAHİYAT CAMİASINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

İlahiyatçılara önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Aynı şekilde diğerlerini de biz üretir hale geldik. İhracatımız başladı. 2,5 milyar dolar yıllık ihracatımız var. Bütün mesele maya sağlam olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsinin de üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum. Bu konuda ilahiyat camiasına büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetindedir. Böylece islam yaşayışını toplumun her kesimine yayabiliriz. Yüce ve pak dinimiz İslamı, terörle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eşdeğer hale getirme projesini bu şekilde başarısızlığa uğratabiliriz." şeklinde konuştu.