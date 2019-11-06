Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...
Türk savunma sanayisi gücünü zirveye taşımaya devam ediyor. Savunmada askeri alanda edinilen tecrübenin sivil sektöre aktarılması, ihracatın yerli ve milli teknolojilerle güçlendirilmesiyle 2020 yılında performansını artıracak. Bu kapsamda KOBİ'ler dahil, tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanması planlanıyor.2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek yıl milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en aza indirecek ve firmaların ihracatını artıracak projeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere ilgili kuruluşlar çalışmalar yürütecek.
Yeni savunma projeleri belirlenmesi ve mevcut projeler yürütülmesinde sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılığın en aza indirilmesi için çalışmalar yapılacak.
ÜLKE VE PROJE BAZLI İHRACAT STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLECEK
Ticaret Bakanlığı ve SSB tarafından ihracatın artırılması için ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri belirlenecek. İş birliği potansiyeli, sektör firmalarının talepleri, dış politika ve diğer unsurlar dikkate alınarak, uluslararası savunma fuarlarına milli katılım sağlanacak, iş birliği anlaşmalarının imzalanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
"Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı" kapsamında, KOBİ'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacak.
Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi, teknopark, kümelenme ve organize sanayi bölgesi buluşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek. Teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası doğrultusunda projeler yürütülecek ve yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.
YENİ SİSTEMLER YOLDA
SSB ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak, İHA motoru prototipi ve kara araç motoru teslimleri gerçekleştirilecek.
Savunma sanayisindeki nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması için eğitim altyapısı güçlendirilecek. Bu doğrultuda başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak, ihracat ve iş birliğini artırmaya yönelik tedbirler alınacak. Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitimler verilecek.
Ayrıca "Vizyoner Genç Projesi" çerçevesinde savunma sanayisinde gençlere staj, iş imkanları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel fırsatlar sunulması planlanıyor.
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