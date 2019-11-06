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ABD ve İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni kara propaganda

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ABD VE İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ KARA PROPAGANDA

ABD ve İsrail karşı yeni bir kara propaganda için düğmeye bastı. ABD merkezli Dergisi'nde yer alan bir makalede bu kirli oyunu gözler önüne serdi. Foreign Policy Dergisi'nde, Türkiye'nin nükleer silah sahibi olma peşinde olduğu ile ilgili yalan bir haber daha yayınladı.

Irak'ı kimyasal silah bahanesiyle işgal eden, İran'ı ise nükleer silah çalışmalarından ötürü kuşatan ABD, gözünü şimdi 'ye dikti. ABD ve İsrail medyası, Türkiye'nin 'gizlice nükleer silah ürettiği' algısını oluşturmak için propagandaya hız verdi. En son ABD Ulusal Güvenlik Arşivi bazı eski belgeler üzerindeki gizliliği kaldırdı. Bu belgelere ulaşıp yayınlayan ABD merkezli (FP), "Türkiye'nin Uzun Zamandır Nükleer Hayalleri Var" başlıklı bir haber yayımladı. Haberin spotunda ", 1960'lı yıllardan beri nükleer silah geliştirmeyi düşünüyor" ifadelerine yer veren FP'nin devamında ise, Erdoğan'ın nükleer silah çıkışını ima ederek "Türkiye'nin nükleer bomba isteği yeni değil" yorumunda bulunması dikkat çekti.





SKANDAL BELGE!
Foreign Policy, yayımladığı 1966 tarihli belgede, ABD Büyükelçisi Parker T. Hart imzasıyla ABD 'na gönderilen bir bilgi notunu paylaştı. Belgedeki iddiaya göre, Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden yetkililer, "General [Refik] Tulga ve ODTÜ Fizik Profesörü Ömer İnönü'den bir Atom Bombası geliştirme programı başlatmaları için işbirliği yapmalarını istedi." Aynı belgenin devamında o dönem için 'da 200 megawattlık bir nükleer reaktör kurulması planlandığı iddia edildi.

ABD ve İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni kara propaganda ABD VE İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ KARA PROPAGANDA

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