DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı

Mekanizma kısımlarında uygulanan özel kaplama ile mekanizmayı kendi kendine yağlama özelliği kazandırılan tüfek, uzun süre yağlama gerektirmeden sorunsuz çalışabilecek. El kundağı ve dipçik kısımları yüksek dayanıklı çelikten imal edilen keskin nişancı tüfeğinin ayarlanabilir dipçik ve yanaklık, ayarlanabilir tetik mesafesi, değiştirilebilir kurma kolu ve evrensel pic rayı gibi birçok özelliği bulunuyor.

Yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, uzak mesafelerdeki hedeflere atış yapabilme, doldur boşalt süresinin kısaltılması ile yüksek ateş gücünün sağlanması ve hızlı nişan alma ile hareketli hedeflerde etkinlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.