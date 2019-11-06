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DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
Kırıkkale'de, Dikmen Savunma Sanayi AŞ tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilecek DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli silah üretimi çağrısı üzerine kendilerinin de ''ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltarak hangi ürünleri yapabiliriz'' diye proje üretmeye karar verdiklerini anlatan şirketin genel müdürü Emrah Hamzaoğlu yaptığı açıklamada "Silahımızın ilk olarak teknik resimlerini oluşturduk ve çizimlerini yaptık. Bilgisayar ortamında testlere tabi tuttuk. Daha sonra ilk prototipini ortaya çıkardık. Silahımız tamamen KOSGEB desteğiyle ortaya çıkmıştır" dedi.
Giriş Tarihi: 06.11.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 16:09
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