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Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
İNGİLTERE VE ABD BAŞARISIZ OLDU

İngiltere basının önemli gazetelerinden yazarı , son makalesinde İngiliz ve askerlerinin halen Suriye çöllerinde dolaştığını belirterek, “Barışseverlik palavrası seçimler için bir satış kozuna dönüştü. Bitmeyen savaşların sonlandırılması talebi de tıpkı bir diğer popülist “Brexit’i gerçekleştirin” sloganına benziyor. Her iki durumda da popülizm makul bir gerekçeye dayanıyor. Ancak bildiğimiz gibi çekileceğimizi duyurmakla bunu gerçekleştirebilmek çok farklı şeyler” diye yazdı. Richard Spencer, İngiliz ve ABD askerlerinin Ortadoğu’da başarısız olduğunu da belirtti.

İngiliz medyası 'nin ve İngiltere'nin Ortadoğu'dan çekilmemesini eleştirmeye devam ediyor. İngiltere basının önemli gazetelerinden yazarı , son makalesinde İngiliz ve ABD askerlerinin halen Suriye çöllerinde dolaştığını belirterek, " Barışseverlik palavrası seçimler için bir satış kozuna dönüştü. Bitmeyen savaşların sonlandırılması talebi de tıpkı bir diğer popülist "Brexit'i gerçekleştirin" sloganına benziyor. Her iki durumda da popülizm makul bir gerekçeye dayanıyor. Ancak bildiğimiz gibi çekileceğimizi duyurmakla bunu gerçekleştirebilmek çok farklı şeyler" diye yazdı.

"İNGİLİZ ASKERLERİ HALA SURİYE ÇÖLLERİNDE DOLAŞIYOR"

Richard Spencer makalesinde, "İngiltere Parlamentosunun Suriye'ye askeri müdahaleye hayır demesinden altı yıl sonra bile RAF bombardıman komutanlığına ait uçaklar, Suriye üzerinde büyük çaplı hava harekatı düzenliyor ve İngiliz askerleri hala Suriye çöllerinde dolaşıyor" dedi.



"11 UÇAK GEMİSİ OLAN BİR ÜLKE İÇİN BU TUHAF BİR DURUM"

"Askerlerimiz yıllardır orada" diyen Richard Spencer, "Bir başka "bitmeyen savaş" ABD Başkanı Trump'ın "Amerikan askerlerinin evlerine döneceğini" açıklamasından sonra dahi bitmedi. Şaşırtıcı gelebilir ama şaşırmamalı. Bu sürekli tekrarlanan bir örüntü. ABD'de barışseverlik palavrası seçimler için bir satış kozuna dönüştü. Oysa dünya genelinde 11 uçak gemisi olan bir ülke için bu tuhaf bir durum. Şimdi Trump'ın savları en az iki Demokrat rakibi tarafından yineleniyor. Bernie Sanders asıl barışseverin kendisi olduğunu iddia ederken Elizabeth Warren daha ileri giderek ABD'nin Orta Doğu'dan tamamen çıkmasını savundu. Afganistan, Irak ve diğer istikrarsız komşu ülkelerde o kadar can kaybedilmişken Başkan adaylarını kim suçlayabilir ki! Obama ABD'yi Orta Doğu'dan çıkarma vaadini hayata geçirebilmek için sekiz yılını harcadı. Tüm bunlar kulağa hoş geliyor ancak Mısır ve gibi müttefikleri ne yapmalı? Obama'nın Irak'tan askerleri çekmesi üç yılını doldurmadan ABD askerleri, İngiliz askerleriyle birlikte Irak'a geri döndü. Tüm bu başarısızlıklar tesadüf değil. Bitmeyen savaşların sonlandırılması talebi de tıpkı bir diğer popülist "Brexit'i gerçekleştirin" sloganına benziyor. Her iki durumda da popülizm makul bir gerekçeye dayanıyor. Ancak bildiğimiz gibi çekileceğimizi duyurmakla bunu gerçekleştirebilmek çok farklı şeyler" değerlendirmesinde bulundu.

ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi… ABD BAŞKANLARI ACILARIN BAŞ AKTÖRÜ OLDU! İŞTE ABD'NİN KANLI TARİHİ…

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