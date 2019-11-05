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Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Savunma Bakanı Orgeneral , Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi tam desteklediklerini bildirdi.

Hasanov, 12. -Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak başkanlığındaki heyeti kabul etti.


"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KİLİT NOKTADA"

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, görüşmede, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için Türkiye ile askeri iş birliğini genişlettiğini, bunun da bölgede istikrarın sağlanmasında kilit rol oynadığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DESTELİYORUZ"

Terörle mücadelede şehit düşen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyen Hasanov, ayrılıkçılıkla mücadele eden ülke olarak "Azerbaycan'ın Türkiye'yi tam desteklediğini" belirtti.

Öte yandan bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Gürcistan, ve Türk dili konuşan ülkelerin de katılımıyla ortak tatbikatların yapılması ve tecrübe paylaşımı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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