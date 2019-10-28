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ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019
ABD ALARMA GEÇTİ! 5 AYRI NOKTADA BOMBA TEHDİDİ

'nin şehrinde, New York Polis Teşkilatı () kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Polis Teşkilatı () kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polisin kısa süreliğine ilgili binaları boşalttığı kaydedildi.

İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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