Milli Savunma Bakanlığı: Operasyon öncesi ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Operasyon öncesi ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu” ifadelerini kullandı.
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Operasyon öncesi ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu" ifadelerini kullandı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu şekilde:
1) ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.
2) ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.
3) ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.
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