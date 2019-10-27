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Milli Savunma Bakanlığı: Operasyon öncesi ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: OPERASYON ÖNCESİ ABD İLE...

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili , yaptığı açıklamada “Operasyon öncesi ile bilgi alışverişinde bulunuldu” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili , yaptığı açıklamada "Operasyon öncesi ile bilgi alışverişinde bulunuldu" ifadelerini kullandı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu şekilde:

1) ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2) ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

3) ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Bağdadi operasyonu açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "BAĞDADİ OPERASYONU" AÇIKLAMASI: ABD TARAFINDAN BİLGİLENDİRME YAPILDI

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