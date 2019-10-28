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Son depremler... Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019
O ÜLKEDE KORKUTAN DEPREM!

'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeyinde bulunun Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet özel ilinin Şiahı ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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