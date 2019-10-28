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Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona Kayla Muller'in adı verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019
BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONA KAYLA MULLER'İN ADI VERİLDİ

Amerikan ordusu, 'nin öldürüldüğü operasyonun adını, 2013 yılında tarafından kaçırılan ve Bağdadi'yle zorla evlendirilen 2015'te de bir hava saldırısında ölen Amerikalı görevlisi 'e atfetti.

operasyonuna tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi 'in adı verildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, operasyona 'Kayla Mueller' adının konduğunu açıkladı.

Arizonalı bir insan hakları savunucusu ve görevlisi olan Kayla Mueller, Aralık 2012'de sınırında Suriyeli sığınmacılara yardım eden bir kuruluşta çalışmaya başlamıştı.

Ağustos 2013'te, Suriyeli erkek arkadaşıyla birlikte Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Halep'teki bir hastanesine ekipman yerleştirmeye gitmişti. Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Suriye'nin uluslararası yardım kuruluşu çalışanları için güvenli olmadığına ve Mueller'in seyahati konusunda kendilerine bilgi vermediğine dikkat çekmiş, örgütün çalışanları Türkiye'ye dönebilmesi için Mueller'i ertesi sabah bir otobüs durağına bırakmaya çalışmıştı.

Araç bu sırada DEAŞ tarafından pusuya düşürülürken, Mueller ve yanındaki Suriyeli kişi rehin alındı. DEAŞ militanları Suriyeli erkeği sonradan serbest bıraksa da, 26 yaşındaki Mueller bırakılmadı. Amerikan ordusunun ve ailesinin onu kurtarma yönündeki bir dizi girişimi sonuçsuz kaldı; 2015 yılında da Mueller'in zorla Bağdadi ile evlendirildiği, DEAŞ liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Şubat 2015'te, Mueller'in 'ya tarafından düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. DEAŞ, 18 ay rehin tuttuğu Mueller'in burada öldüğüne dair fotoğrafları ailesine e-posta yoluyla ulaştırdı. Mueller'in yaşamını yitirdiği, Amerikan istihbaratı tarafından da teyit edildi.

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