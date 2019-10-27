Son dakika: Trump'tan flaş açıklamalar! Bağdadi öldürüldü mü?

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trump, dün "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırmış, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti. Trump DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü sorusuna açıklık getrdi ve DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti ve "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı” değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı ayrıca, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABERİ... ABD Başkanı Donald Trump gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kameraların karşısına geçen Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump'ın açıklarından öne çıkanlar şöyle;



"BAĞDADİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"



Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık.





"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DNA TESTİ İLE BELİRLENDİ"

DEAŞ kaynaklı planları da yok ettik. Bağdadi'nin yok edilmesi, terör liderlerine yönelik kararlılığını göstermektedir. DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlıyız. Bağdadi'nin öldürüldüğü DNA testi ile belirlendi.







"TÜRKİYE VE RUSYA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"



ABD Başkanı Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.





"OPERASYONDA TÜRKİYE HAVA SAHASINI KULLANMAMIZA İZİN VERDİ"



Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahale etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler. Operasyonda Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi.







"TÜRKİYE'NİN DÜNYADA ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ BULUNMAKTA"



Biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik. Türkiye'nin güvenli bölge konusunda önemli çalışmaları var. Türkiye insanların ölmesini istemiyor. Türkiye'nin dünyada çok büyük önemi bulunmakta.





"BAĞDADİ SONRASI KİM LİDER OLACAK VE NEREDE BİLİYORUZ"

Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi.

Suriye'den çekilmemizin bundan hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Örgütü tekrar kurmaya çalışırsanız, en mantıklı yer burasıydı. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadık. Savaştan sonra Kürtlerle anlaşmak çok daha kolay oldu. Türkiye oradan binlerce ölümle karşılaştı. Biz askerlerimizin eve dönmesini istiyoruz. Rusya ve Çin bizim orada olmamızı çok istiyor.

Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var.



Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz.