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ABD askerleri YPG arması taktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019
ABD ASKERLERİ YPG ARMASI TAKTI

Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de ile varılan mutabakat gereği 5 gün süreyle durdurulmuştu. Mutabakat gereği, 'li teröristler güvenli bölgeden çekiliyor. Trump'ın talimatıyla çekilmeye başlayan ABD askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi. YPG'li teröristlerin yanında olduklarını böylelikle bir kez daha göstermiş oldular.

BD Başkanı 'ın aldığı karar doğrultusunda 'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.

ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR!

Terör örgütü 'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.

Çekilen fotoğraflarda güvenli bölgeden çekilen askerinin kolunda YPG/'nın arması dikkatlerden kaçmadı.

İşte AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraf;

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