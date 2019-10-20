Alman basını Türkiye'nin ABD ve terör örgütü PYD'ye karşı zaferini böyle gördü!

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin ABD ve terör örgütü PYD'ye karşı zaferini gündeminden düşürmeyen Alman basını Türkiye’nin zafer elde ettiğini yazarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği karikatürler yayınladı. Almanlar, karikatürde Türk bayrağımızı yere sererek hazımsızlıklarını bir kez daha gösterdiler.

Bu anlaşmaya göre; Türkiye askeri harekata gerek kalmadan 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tek hakimi oldu.





TÜRKİYE KAZANDI



Anlaşma; dünya medyası tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a karşı aldığı siyasi zafer olarak nitelendirdi.

Amerika ve Avrupa'da gazete manşetlerini Erdoğan'ın fotoğrafları süsledi.



ALMANLARIN TÜRK BAYRAĞI HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin siyasi kazancının etkileri Almanya'da henüz dinmedi. Ülkede, Trump'ın Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği karikatürler, gazetelerde yayınlandı.



Almanlar, karikatürde Türk bayrağımızı yere sererek hazımsızlıklarını bir kez daha gösterdiler.