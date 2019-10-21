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ABD'den yeni Suriye hamlesi! Trump geri adım mı atıyor?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019
ABD'DEN YENİ SURİYE HAMLESİ!

Başkanı 'ın, 'un teklifini kabul edeceği ve 'nin doğusunda, bölgelerinin Esad rejimi ile 'nın eline geçmemesi için 200 civarında asker bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Başkanı 'ın, 'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Amerikan (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, 'un Suriye'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek.

Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların 'la mücadele ve Suriye'nin doğusundaki bölgelerinin Esad rejimi ile 'nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

TRUMP GERİ ADIM MI ATIYOR?

Kısa süre önce Suriye'nin kuzeyindeki bin civarındaki Amerikan askerinin tümünün çekileceğini açıklayan Trump, söz konusu asker bırakma kararını onaylarsa ikinci kez "Suriye'den asker çekme" konusunda geri atmış olacak.

Geçen aralık ayında Suriye'deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildiren Trump, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatını vermişti.

Trump, önceki hafta yaptığı duyuruyla Suriye'nin kuzeyindeki bin civarında Amerikan askerinin geri çekileceğini açıklamış, Savunma Bakanı Mark Esper de bu askerlerin 'ın batısına nakledileceklerini ilan etmişti.

ABD HALEN ASKER BULUNDURUYOR

ABD'nin, Suriye'nin El Tanf bölgesinde halen 125 kadar askeri bulunuyor. Pentagon'dan bu askerlerin geri çekilmeyeceği bildirilmişti.

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