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Son dakika: ABD konvoyu Suriye'de görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
ABD KONVOYU SURİYE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika haberi: 'nin yönünden 'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, 'in ilçesinden görüntülendi. Konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı dikkatlerden kaçmadı.

ilçesinin karşısındaki 'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, 'ye ait, üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi.

KONVOY SURİYE'NİN İÇ KESİMLERİNE İLERLEDİ

'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen, üzeri boş TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin yer aldığı konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı gözlendi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

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