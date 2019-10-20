Son dakika: ABD konvoyu Suriye'de görüntülendi
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
Son dakika haberi: ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı dikkatlerden kaçmadı.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, ABD'ye ait, Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi.
KONVOY SURİYE'NİN İÇ KESİMLERİNE İLERLEDİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen, üzeri boş TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin yer aldığı konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı gözlendi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
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