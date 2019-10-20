20 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız Lafarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019
ABD'NİN GİZLİ BELGELERİ YAKTIĞI FRANSIZ LAFARGE FABRİKASI BOMBALANMADAN ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞ!

, 'nin kuzeyinde bulunan Lafarge fabrikasında gizli belgeleri yakmış ve kirli çamaşırlarını örtbas etmeye çalışmıştı. Belgelerin yakılmasının ardından Lafarge fabrikası bombalanmıştı. Terör destekçisi çimento fabrikasını Esad rejimi medyasının bombalanmadan önce görüntülediği video ortaya çıktı. Görüntülerde belgelerin hala yandığı görülüyor. İşte o anlar...

Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeyi aceleyle terk etmek zorunda kalan Amerikan askerleri, çekildikleri noktalardaki askeri üsleri vurmaya başlamıştı. savaş uçakları, 'nin harekat bölgesinde yer alan 'ın çimento fabrikasındaki mühimmat deposunda delil kalmaması için imha etmişti. Lafarge, daha önce /'li teröristlere çimento sağlayarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yer altı şehirleri ve tüneller kurmasını sağlamıştı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PKK/YPG'YE HER AY 100 BİN DOLAR

Fransız çimento devinin, teröre desteği YPG/PKK sınırlı değildi. Öncesinde bir başka terör örgütü 'a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediler.

Ayrıca terör örgütünün, ekonomisinin önemli kaynaklarından biri olarak gördüğü Fransız Çimento Fabrikası Lafarge tesisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üs kurduğu tespit edilmişti.

Hatta uluslararası basına göre, ABD güçleri ile PKK/YPG'nin, DEAŞ'a karşı koordinasyon merkeziydi.

Fransız firma, geçen sene soruşturmaya da konu oldu. Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle "İnsanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

ABD geride iz bırakmamak için kendi üssünü vuruyor! ABD GERİDE İZ BIRAKMAMAK İÇİN KENDİ ÜSSÜNÜ VURUYOR!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN