19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı: YPG/PKK 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
YPG/PKK 36 SAATTE 14 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

, YPG/PKK'nın son 36 saatte 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

1. TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

2. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

3. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı: YPG/PKK 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: YPG/PKK 36 SAATTE 14 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD ile varılan Suriye anlaşması salı akşamı bitiyor! Cephede eller tetikte ABD İLE VARILAN SURİYE ANLAŞMASI SALI AKŞAMI BİTİYOR! CEPHEDE ELLER TETİKTE
Son dakika: Başkan Erdoğan: ABD sözünü yerine getirmezse harekat sürer SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: ABD SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEZSE HAREKAT SÜRER
Son dakika: Dünya Türkiye - ABD anlaşmasını konuşuyor SON DAKİKA: DÜNYA TÜRKİYE - ABD ANLAŞMASINI KONUŞUYOR
Başkan Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD İLE YAPILAN ANLAŞMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN