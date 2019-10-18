ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı
Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından İsrail’e giden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Jeffrey, "Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmasaydık, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu." dedi.
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'ye ardı ardına darbeler indirmesi üzerine geniş bir heyetle Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İsrail yolunda açıklamalarda bulundu. Jeffrey başlıca şu ifadeleri kullandı:
Bir çözüm bulmaya çalışmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan ve personeli, dışişleri, savunma bakanı, ulusal güvenlik danışmanı ve maliye bakanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE TUTUNMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİ
PYD'nin bu bölgelerde kalabilmelerini istediğine şüphe yok. Bu alanlara tutunma konusunda hiçbir askeri kabiliyetleri bulunmadıkların değerlendirdik.
UZLAŞMASAYDIK TÜRKLER TÜM BÖLGEYİ ALACAKTI
Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. Ateşkes alamazsak, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu. Yapmaya çalıştığımız şey bu.
ATEŞKES DEĞİL 5 GÜNLÜK DURAKLAMA
Bu 13 maddelik belgede gördüğünüz gibi, ateşkes var. Belgede ateşkes denmiyor. Türklerin, kontrol ettikleri alanlarda, 5 günlük bir süre boyunca kendilerini savunma ve askeri müdahalelerde bulunmalarını ve ilerlemelerini durduracakları 'duraklama' denilebilir.
GÜVENLİ BÖLGENİN SINIRLARI 30 KM
Burada güvenli bölgeden bahsediyoruz. Güvenli bölgenin Fırat'tan Irak sınırına kadar sürdüğü güvenli bir bölgeden söz ediyorlar. YPG'nin bir kısmından çekilmesiyle birlikte oluşacak 30 kilometrelik derinlikte hat burası.
TÜRKİYE'NİN KONTROLÜ ALTINDA OLACAK
İçinde bulunduğumuz durum durum, Türklerin kuzeydoğunun orta kesimindeki 30 kilometreye kadar diğer güçleri ittiği bir pozisyon. Türkiye tarafından kontrol edilen 'güvenli bölge' olarak tanımlayın.
PYD'NİN ÇEKİLMESİYLE OPERASYON DURACAK
Temel olarak, bu duraksama Türkiye operasyonlarında beş gün boyunca sürecek. Bu beş günün sonunda, eğer PYD çekildiyse, Türkler kuzeydoğu Suriye'deki tüm operasyonları durduracak.
MÜNBİÇ'İ RUSLARLA GÖRÜŞÜYORLAR
Şimdi Türkler, kuzeydoğudaki diğer bölgelerde ve Fırat'ın batısındaki Münbiç'te Ruslarla ve Suriyelilerle kendi görüşmelerini sürdürüyorlar.
DEVRİYELERLE VE YAPTIĞIMIZ DİĞER ŞEYLERLE ONLARI TATMİN ETMEDİ
Türk Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeyine 2018 Kasım'ından bu yana yaptıkları tek taraflı müdahalede bulunma tehdidiydi. Devriyelerle ve yaptığımız diğer şeylerle onları tatmin etmedi. Bir güvenlik düzenlemesi bulmaya çalıştık.
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