18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
ABD AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: UZLAŞMASAYDIK...

’da yapılan görüşmelerin ardından ’e giden ABD'nin James Jeffrey, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Jeffrey, "Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmasaydık, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu." dedi.

'nin başlattığı 'yla terör örgütü 'ye ardı ardına darbeler indirmesi üzerine geniş bir heyetle 'ya gelen ABD'nin James Jeffrey, yolunda açıklamalarda bulundu. Jeffrey başlıca şu ifadeleri kullandı:

Bir çözüm bulmaya çalışmak için Başkan ile doğrudan ve personeli, dışişleri, savunma bakanı, ulusal güvenlik danışmanı ve maliye bakanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık.

Mevlüt Çavuşoğlu: Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BU ATEŞKES DEĞİL HAREKATA SADECE ARA VERİYORUZ

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TUTUNMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİ

PYD'nin bu bölgelerde kalabilmelerini istediğine şüphe yok. Bu alanlara tutunma konusunda hiçbir askeri kabiliyetleri bulunmadıkların değerlendirdik.

UZLAŞMASAYDIK TÜRKLER TÜM BÖLGEYİ ALACAKTI

Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. alamazsak, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu. Yapmaya çalıştığımız şey bu.

Erdoğan - Pence görüşmesinin ardından Trump'tan açıklama ERDOĞAN - PENCE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ATEŞKES DEĞİL 5 GÜNLÜK DURAKLAMA

Bu 13 maddelik belgede gördüğünüz gibi, ateşkes var. Belgede ateşkes denmiyor. Türklerin, kontrol ettikleri alanlarda, 5 günlük bir süre boyunca kendilerini savunma ve askeri müdahalelerde bulunmalarını ve ilerlemelerini durduracakları 'duraklama' denilebilir.

GÜVENLİ BÖLGENİN SINIRLARI 30 KM

Burada güvenli bölgeden bahsediyoruz. Güvenli bölgenin Fırat'tan Irak sınırına kadar sürdüğü güvenli bir bölgeden söz ediyorlar. 'nin bir kısmından çekilmesiyle birlikte oluşacak 30 kilometrelik derinlikte hat burası.

Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A CEVAP

TÜRKİYE'NİN KONTROLÜ ALTINDA OLACAK

İçinde bulunduğumuz durum durum, Türklerin kuzeydoğunun orta kesimindeki 30 kilometreye kadar diğer güçleri ittiği bir pozisyon. Türkiye tarafından kontrol edilen '' olarak tanımlayın.

PYD'NİN ÇEKİLMESİYLE OPERASYON DURACAK

Temel olarak, bu duraksama Türkiye operasyonlarında beş gün boyunca sürecek. Bu beş günün sonunda, eğer PYD çekildiyse, Türkler kuzeydoğu Suriye'deki tüm operasyonları durduracak.

ABD'nin kritik ziyaretinden sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar ABD'NİN KRİTİK ZİYARETİNDEN SONRA BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

MÜNBİÇ'İ RUSLARLA GÖRÜŞÜYORLAR

Şimdi Türkler, kuzeydoğudaki diğer bölgelerde ve Fırat'ın batısındaki 'te Ruslarla ve Suriyelilerle kendi görüşmelerini sürdürüyorlar.

DEVRİYELERLE VE YAPTIĞIMIZ DİĞER ŞEYLERLE ONLARI TATMİN ETMEDİ

Türk Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeyine 2018 Kasım'ından bu yana yaptıkları tek taraflı müdahalede bulunma tehdidiydi. Devriyelerle ve yaptığımız diğer şeylerle onları tatmin etmedi. Bir güvenlik düzenlemesi bulmaya çalıştık.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN