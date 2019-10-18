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Teröristlerden kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019
TERÖRİSTLERDEN KURTARILAN TEL ABYAD'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Suriye Milli Ordusu () komutanları, kapsamında terörden arındırılan ilçesindeki aşiret temsilcileriyle bir araya gelerek kentin idaresini görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 9 Ekim'de başlattığı 'nın 5. gününde Suriye-Türkiye sınırındaki ilçe merkezi /'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

YPG/PKK'nın yaklaşık 4,5 yıl süren işgalinin son bulması üzerine kentin geçici yerel idaresi için ilk adım atıldı.

Tel Abyad'ın önde gelen aşiret temsilcileri ile komutanları dün akşam bir araya gelerek kentin yönetimini görüştü.

Toplantıda "İleri Gelenler Meclisi" isimli geçici bir oluşumun kurulmasında anlaşıldı.

Kent halkının bütün kesimlerinden oluşan meclis, Tel Abyad'ın yerel meclisi kurulana kadar SMO ile kentin idaresini yürütecek.

"HER ŞEYİN DAHA İYİ OLACAĞI SÖZÜNÜ VERİYORUZ"

İlçe merkezinde aşiret temsilcileri ve sivillerle bir araya gelen SMO komutanı Yusuf Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli olarak kentin alınmasının ardından ikinci günü fırınları çalıştırdık. Hastaneler hizmetlerine kaldığı yerden devam etti. Şimdi yerel meclis kurmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Abbud, kentin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Allah'ın izniyle çok yakında kente elektrik gelecek. Belediyeler devreye girecek. Hizmet alanında da çalışmalar var. Halkımıza her şeyin daha iyi olacağı sözünü veriyoruz." şeklinde konuştu.

SMO'nun kentin idaresi için sivillerin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Abbud, "İlçenin ileri gelenlerine ve sivillere ihtiyacımız var. Onlarla kentteki kurumları aktif hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teröristlerden kurtulan Tel Abyadlılar: Türk ordusunun başımızın üstünde yeri var TERÖRİSTLERDEN KURTULAN TEL ABYADLILAR: TÜRK ORDUSUNUN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR
Tel Abyad artık emin ellerde! Halk evlerine geri dönüyor TEL ABYAD ARTIK EMİN ELLERDE! HALK EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR

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