Teröristlerden kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor
Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçesindeki aşiret temsilcileriyle bir araya gelerek kentin idaresini görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
YPG/PKK'nın yaklaşık 4,5 yıl süren işgalinin son bulması üzerine kentin geçici yerel idaresi için ilk adım atıldı.
Tel Abyad'ın önde gelen aşiret temsilcileri ile SMO komutanları dün akşam bir araya gelerek kentin yönetimini görüştü.
Toplantıda "İleri Gelenler Meclisi" isimli geçici bir oluşumun kurulmasında anlaşıldı.
Kent halkının bütün kesimlerinden oluşan meclis, Tel Abyad'ın yerel meclisi kurulana kadar SMO ile kentin idaresini yürütecek.
"HER ŞEYİN DAHA İYİ OLACAĞI SÖZÜNÜ VERİYORUZ"
İlçe merkezinde aşiret temsilcileri ve sivillerle bir araya gelen SMO komutanı Yusuf Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli Ordu olarak kentin alınmasının ardından ikinci günü fırınları çalıştırdık. Hastaneler hizmetlerine kaldığı yerden devam etti. Şimdi yerel meclis kurmaya hazırlanıyoruz." dedi.
Abbud, kentin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Allah'ın izniyle çok yakında kente elektrik gelecek. Belediyeler devreye girecek. Hizmet alanında da çalışmalar var. Halkımıza her şeyin daha iyi olacağı sözünü veriyoruz." şeklinde konuştu.
SMO'nun kentin idaresi için sivillerin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Abbud, "İlçenin ileri gelenlerine ve sivillere ihtiyacımız var. Onlarla kentteki kurumları aktif hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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