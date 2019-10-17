Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan Trump'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek." ifadesini kullandı.
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Başkan Erdoğan Trump'a verdiği yanıtta, ''Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek.'' ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın Twitter üzerinden Donald Trump'a verdiği yanıt;
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