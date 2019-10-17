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Erdoğan - Pence görüşmesinin ardından Trump'tan açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
ERDOĞAN - PENCE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Başkan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin ardından Trump sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Trump, “’den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan” diye yazdı.

Başkanı , Cumhurbaşkanı 'a teşekkür ederek,"'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı.


Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

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