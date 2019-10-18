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Yunan basınında Türkiye zaferi! Ankara istediğini aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019
YUNAN BASININDA TÜRKİYE ZAFERİ!

ABD'nin tüm tehditlerine rağmen 'nı başlatan Türkiye, ABD heyeti ile yaptığı toplantıdan da istediğini alarak çıkan taraf oldu. 13 maddelik mutabakat sonrasında yapılan açıklamaların ardından Türkiye'nin zaferini değerlendirdi. Yunan basını, "Ankara istediğini aldı" şeklinde maşetler attı.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiğini yakından takip eden Yunan gazeteleri gelişmeyi okurlarına "Türkiye istediği sonuçları elde etti" görüşüyle duyurdu. BBCTürkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Kathimerini gazetesi Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı 'Türkiye'nin ölçülerine göre anlaşma' başlığı ile duyurdu.

Gazetede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

"ANLAŞMA TÜRKİYE LEHİNE"

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı.

Yunan yayın organları son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'un hadsiz mektubundan sonra Başkan Erdoğan'ı tebrik eden tweet mesajına ve ABD'nin bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye yönelik ambargolarını bütünüyle kaldıracağına dikkat çekti.

ABD ile anlaşma son dakika 13 madde nedir? Anlaşmada hangi maddeler var? ABD İLE ANLAŞMA SON DAKİKA 13 MADDE NEDİR? ANLAŞMADA HANGİ MADDELER VAR?
ABD ile Türkiye anlaşması dünya gündeminde Alman Spiegel Online: Trump ve YPG kaybetti ABD İLE TÜRKİYE ANLAŞMASI DÜNYA GÜNDEMİNDE ALMAN SPİEGEL ONLİNE: TRUMP VE YPG KAYBETTİ
Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ SURİYE ANLAŞMASI DOLARIN ATEŞİNİ DÜŞÜRDÜ

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