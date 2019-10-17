ABD'nin kritik ziyaretinden sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, "İstediğimizi aldık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki Suriye konusunu içeren kritik görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alındı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme de 2 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Külliye'den ayrıldı.

ABD'nin gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu

Bu ateşkes değil, harekata sadece ara veriyoruz

Harekat teröristler bölgeden çıkınca durabilir

Ağır silahlar alınacak, mevzileri imha edilecek

DEAŞ'a karşı eşgüdümle çalışacağız

Münbiç ve diğer bölgeleri Rusya ile görüşeceğiz, ayın 22'sinde Rusya ile görüşeceğiz

Güvenli bölge için tüm adımları atacağız

YPG'lilerin ellerindeki silahlar alınacak

Başkan Erdoğan kasımda ABD'ye gidecek

120 saat yaptırımla ilgili çalışma olmayacak

Türkiye ve ABD 13 maddelik ortak metinde mutabık kaldı

Pence'in dediği gibi Kobani'ye girmeyeceğiz demedik

Ttump'ın mektubuna cevabımızı sahada verdik. ABD toplumu bile mektup için seviyesizlik diyor

YPG'nin çekilme sürecini sahada denetleyeceğiz