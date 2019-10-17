ABD'nin kritik ziyaretinden sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, "İstediğimizi aldık" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki Suriye konusunu içeren kritik görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alındı.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme de 2 saat 40 dakika sürdü.
Görüşmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Külliye'den ayrıldı.
ABD'nin gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
ABD harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu
Bu ateşkes değil, harekata sadece ara veriyoruz
Harekat teröristler bölgeden çıkınca durabilir
Ağır silahlar alınacak, mevzileri imha edilecek
DEAŞ'a karşı eşgüdümle çalışacağız
Münbiç ve diğer bölgeleri Rusya ile görüşeceğiz, ayın 22'sinde Rusya ile görüşeceğiz
Güvenli bölge için tüm adımları atacağız
YPG'lilerin ellerindeki silahlar alınacak
Başkan Erdoğan kasımda ABD'ye gidecek
120 saat yaptırımla ilgili çalışma olmayacak
Türkiye ve ABD 13 maddelik ortak metinde mutabık kaldı
Pence'in dediği gibi Kobani'ye girmeyeceğiz demedik
Ttump'ın mektubuna cevabımızı sahada verdik. ABD toplumu bile mektup için seviyesizlik diyor
YPG'nin çekilme sürecini sahada denetleyeceğiz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 'Mehmetçik'e selam gönder' kampanyasına bir destek de THY'den
- Erdoğan - Pence görüşmesinin ardından Trump'tan açıklama
- Teslim olan teröristten itiraf! Bakanlık paylaştı...
- Türkiye ile ABD'den ortak bildiri
- Mike Pence'ten flaş açıklamalar
- Başkan Erdoğan-Mike Pence görüşmesinde dikkat çeken masa düzeni
- Heyetlerarası görüşme sona erdi
- İzmir'de HDP provokasyonuna izin verilmedi
- ABD heyeti Külliye'den böyle ayrıldı!
- MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
- Dolar son dakika: 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar Euro kaç TL?
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm izle! Züleyha ve Yılmaz kaçtı mı? | ATV
- Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!
- Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Mardin Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü |Video
- İzmir'de şoke eden kadın cinayeti görüntüsü +18 Birgül Bilal vahşice katledildi |Video
- 'Barış Pınarı' hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede |Video
- Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu sizi kurtarır
- Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yasaklı ve kimyasal silahlar" yalanı ve gerçekler!