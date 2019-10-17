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Donald Trump’ın gafları İtalyan tercümanı hayrete düşürdü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019
TRUMP’IN GAFLARI TERCÜMANI HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen Başkanı , ’da Cumhurbaşkanı ’yı "mozzarella"ya benzeterek telaffuz etti. Trump, ABD’nin tarihini ’ya kadar uzatınca İtalyan tercümanı hayrete düşürdü.

Yaptığı gaflarla gündeme gelen Başkanı , Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sırasında söylediği yanlış bilgiler ve yaptığı gaflarla sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD'NİN TARİHİNİ MİLATTAN ÖNCEYE DAYANDIRDI

'da gerçekleşen görüşme sırasında İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı, bir İtalyan peyniri olan "mozzarella"yı çağrıştıran bir şekilde telaffuz eden Trump, gaflarına ara vermeden devam etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin Dönemi'ne kadar uzadığını söyleyen Trump'ın, henüz Amerika bile keşfedilmemişken kurduğu bu bağ, tercümanı dehşete düşürdü.

Donald Trump’ın gafları İtalyan tercümanı hayrete düşürdü! DONALD TRUMP’IN GAFLARI İTALYAN TERCÜMANI HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

İTALYAN TERCÜMAN ŞOKE OLDU

"Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu'na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullanan Trump'ın açıklamaları sonrası, bilgilerin tarihsel yanlışlığı karşısında şoke olan tercümanın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Tercümanın gaflar sırasında oldukça dikkat çeken yüz ifadeleri ise, kullanıcıları arasında gündeme oturdu.

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