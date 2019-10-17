Donald Trump’ın gafları İtalyan tercümanı hayrete düşürdü!
Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı "mozzarella"ya benzeterek telaffuz etti. Trump, ABD’nin tarihini Antik Roma’ya kadar uzatınca İtalyan tercümanı hayrete düşürdü.
Yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşme sırasında söylediği yanlış bilgiler ve yaptığı gaflarla sosyal medyada alay konusu oldu.
ABD'NİN TARİHİNİ MİLATTAN ÖNCEYE DAYANDIRDI
Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sırasında İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı, bir İtalyan peyniri olan "mozzarella"yı çağrıştıran bir şekilde telaffuz eden Trump, gaflarına ara vermeden devam etti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin Antik Roma Dönemi'ne kadar uzadığını söyleyen Trump'ın, henüz Amerika bile keşfedilmemişken kurduğu bu bağ, tercümanı dehşete düşürdü.
İTALYAN TERCÜMAN ŞOKE OLDU
"Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu'na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullanan Trump'ın açıklamaları sonrası, bilgilerin tarihsel yanlışlığı karşısında şoke olan tercümanın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Tercümanın gaflar sırasında oldukça dikkat çeken yüz ifadeleri ise, sosyal medya kullanıcıları arasında gündeme oturdu.
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