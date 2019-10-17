ABD Başkan Yardımcı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

YETKİLİLER KARŞILADI

Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı. Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ANKARA'YA İNDİLER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara'ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.