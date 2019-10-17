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ABD Başkan Yardımcı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE ANKARA'DA...

Başkan Yardımcısı ve bugün 'da geldi. Başkan , Mike Pence'i Beştepe'de kabul edecek.

Başkan Yardımcısı , Başkan ile konusunu görüşmek üzere 'ye geldi.

ABD Başkan Yardımcı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldi ABD BAŞKAN YARDIMCI PENCE VE DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO ANKARA'YA GELDİ

YETKİLİLER KARŞILADI

Pence ve beraberindeki heyeti 'ya getiren uçak 13.15'te 'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı. Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ANKARA'YA İNDİLER

ABD ve heyetini Ankara'ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye geldi! ABD BAŞKAN YARDIMCISI MİKE PENCE TÜRKİYE'YE GELDİ!

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