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ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK'ya destek mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN YPG/PKK'YA DESTEK MESAJI

ordusu öncülüğünde terör örgütü 'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (), resmi Twitter hesabından "" etiketi açtı.

, resmi Twitter hesabından "" etiketi açarak, 'nin 'nin kuzeyindeki / hedeflerine yönelik olası askeri harekatına karşı, YPG/PKK'ya destek mesajı verdi.



PAYLAŞIMA TSK ETİKETİYLE TEPKİ
Çok sayıda kullanıcı da koalisyonun paylaşımına yaptığı yorumlara, "" etiketi koyarak tepki gösterdi.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

İŞ BİRLİĞİNE KILIF
PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden , örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

AA

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