ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK'ya destek mesajı
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ABD ordusu öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR), resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açtı.SOJTFOIR, resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına karşı, YPG/PKK'ya destek mesajı verdi.
PAYLAŞIMA TSK ETİKETİYLE TEPKİ
Çok sayıda kullanıcı da koalisyonun paylaşımına yaptığı yorumlara, "TSK" etiketi koyarak tepki gösterdi.
YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.
İŞ BİRLİĞİNE KILIF
PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti.
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.
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