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Senatörlerden Trump'a 'Türkiye'yi durdur' baskısı! Ortak özellikleri FETÖ yakınlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TRUMP'A 'TÜRKİYE' BASKISI! ORTAK ÖZELLİKLERİ FETÖ YAKINLIĞI

Başkanı Trump, ’den çekilme kararı alınca ’a yakın senatörlerin hücumuna uğradı. Terör örgütü ’yi destekleyen Cumhuriyetçiler ’nin harekatının engellenmesini istedi. ve McConnell’in başını çektiği bu senatörlerin ortak özellikleri sürekli olarak ’nün Türkiye’ye yönelik kara propagandasının etkisi altında olmaları...

'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığı karşısında bölgedeki askerlerini çekmek zorunda kalan Başkanı 'a yönelik baskılar artıyor.

Trump'ın kararı sonrası 'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi siyasetçiler, terör örgütü /'nın yalnız bırakılmaması için Başkan'a seslendi. 'dan YPG'li teröristlere ihanet etmemesini talep eden Cumhuriyetçiler, Trump'ı baskı altına alarak TSK ve ÖSO'nun Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu engellemeye çalışıyor.

ARAYI BUL ÇAĞRISI

McConnell, kendine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada ABD'nin 'den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Beşşar Esad rejimine yarayacağını savundu. Bu hamlenin terör örgütünün de tekrar canlanmasına sebep olabileceğini iddia eden McConnell, "ABD Başkanı Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum" dedi.

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YAPTIRIM TEHDİDİ

Cumhuriyetçilerin Pentagon'a yakın senatörlerinden da Türkiye'nin muhtemel askeri operasyonunun bölgeyi ve ABD ulusal güvenliğini riske atacağını ileri sürdü. Graham, Twitter'dan açıklama yaparak askeri operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etti.

, "terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında kırmızı bülten başvurusu bulunan firarisi 'i ofisinde ağırlamıştı.

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DEAŞ BAHANESİ

Florida Senatörü Marco Rubio ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararını "büyük bir hata" olarak nitelendirirken, Utah Senatörü ve Cumhuriyetçilerin eski Başkan adayı Mitt Romney de Trump'ın açıklamalarını 'ihanet' olarak yorumladı. Romney, "Trump'ın açıklamaları ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğunun ispatı. Bu karar DEAŞ'ın küllerinden doğmasını sağlayacak" diye konuştu. ABD Başkanı'nın eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Twitter'dan "Türkiye dostumuz değil" etiketiyle "Müttefiklerimizin arkasında durmalıyız. SDG, DEAŞ'la mücadelede değerli bir enstrümanımızdı. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" ifadelerini kullandı. Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını Dışişleri ve Pentagon ile tartışarak aldığını söyledi.

SENATÖRLERDEN 'GİZLİ TOPLANTI' ÇAĞRISI

ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını istedi. Mektupta, "Bu kararın sonuçlarını daha iyi anlamak için, , ve İstihbarat makamlarının en yakın zamanda tüm kongre üyelerinin katılacağı gizli bir toplantı yapmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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İKİLİ GÖRÜŞME 13 KASIM'DA

Askerlerini Suriye'den çekme kararı alan Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı 13 Kasım'da ağırlayacağını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Şunu da hatırlayın, Türkiye NATO'da itibarı olan önemli bir üye. Erdoğan 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor" dedi.

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