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Rusya'dan Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasına yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
RUSYA'DAN TRUMP'IN SURİYE AÇIKLAMASINA YANIT

Kremlin Sözcüsü 'dan Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasına yanıt geldi. Peskov, "Suriye'nin kuzeyinden Oradan hangi birliklerin çekileceğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü , Suriye'nin kuzeyinden ABD'nin askeri birliklerini çekip çekmeyeceğini bilmediklerini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Rusya'ya kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

ABD askeri birliklerinin bölgeden çekileceğinden şüpheli olduklarını belirten Peskov, "Oradan hangi birliklerin çekileceğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine yönelik doğrulanmamış açıklamalar yapıldı. Bu yüzden bölgedeki gelişmeleri çok dikkatli şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan asker çekme açıklaması TRUMP'TAN "ASKER ÇEKME" AÇIKLAMASI

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Başkan ve ABD Başkanı ile temas kurmadığını dile getirdi.

Trump'ın yeni silahlar üzerinde çalıştıklarına yönelik açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Rusya bu potansiyel silahlanma yarışına girmeyecek." diye konuştu.

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