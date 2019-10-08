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Avrupa Birliği'nden Johnson'a Brexit tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN JOHNSON'A BREXİT TEPKİSİ

Konseyi Başkanı Tusk, Johnson'a tepki göstererek, "Anlaşma istemiyorsun, erteleme istemiyorsun, 'i iptal etmek istemiyorsun, bu süreci nereye götürmek istiyorsun?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , Twitter'dan paylaştığı mesajında, Boris Johnson'ı hedef aldı.

Tusk, "Burada mesele aptal bir suç atma oyununu kimin kazanacağı değil. Asıl mesele, Avrupa ve İngiltere'nin geleceğiyle vatandaşlarımızın güvenliği ve çıkarları." vurgusunu yaptı.

Mesajında, Johnson'ı etiketleyen Tusk, "Anlaşma istemiyorsun, erteleme istemiyorsun, 'i iptal etmek istemiyorsun, bu süreci nereye götürmek istiyorsun?" ifadelerini kullandı.

BREXİT SÜRECİ
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan 'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti. Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

AA

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