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Trump'tan "asker çekme" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019
TRUMP AÇIKLADI! ''BÖLGEDEN ÇIKTILAR''

ABD Başkanı Trump, üst düzey askeri yetkililerle 'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Suriye'nin kuzeyinde 'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını duyurdu.

Trump, üst düzey askeri yetkililerle 'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'de gereğinden uzun kaldığını belirten Trump, "Söz konusu bölgede (Suriye'nin kuzeyinde 'nin operasyon düzenleyeceği bölge) 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin Suriye'deki 'lıları ve bu kişilerin ailelerini uzun süre ellerinde tutamayacaklarını vurgulayarak, "Ancak aynı zamanda, Avrupa ülkelerine güvenmeliyiz. DEAŞ savaşçılarına göz kulak olmaları için , , Türkiye, Suriye, ve diğer bazı ülkelere güvenmeliyiz." mesajını verdi.

- TRUMP'IN SURİYE KARARI

ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.

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Vahit Vahit

her türlü tuzagı hazırlayıp geriye çekilmiş gözüküyorsunuz ama yemezler bizzat savaşın içindesiniz, her türlü taktik ve komuta sizin elinizde ,yoksa biz üç,beş teröristi bir günde ezer geçerdik. Sizin özel kuvvetleiniz orada örtülü savaşıyor.

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cevapla 08.10.2019 09:10
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