Trump'tan "asker çekme" açıklaması
ABD Başkanı Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını duyurdu.
Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin Suriye'de gereğinden uzun kaldığını belirten Trump, "Söz konusu bölgede (Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölge) 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı." ifadesini kullandı.
Trump, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ'lıları ve bu kişilerin ailelerini uzun süre ellerinde tutamayacaklarını vurgulayarak, "Ancak aynı zamanda, Avrupa ülkelerine güvenmeliyiz. DEAŞ savaşçılarına göz kulak olmaları için İran, Irak, Türkiye, Suriye, Rusya ve diğer bazı ülkelere güvenmeliyiz." mesajını verdi.
- TRUMP'IN SURİYE KARARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.
Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.
kalan karakter 1000
her türlü tuzagı hazırlayıp geriye çekilmiş gözüküyorsunuz ama yemezler bizzat savaşın içindesiniz, her türlü taktik ve komuta sizin elinizde ,yoksa biz üç,beş teröristi bir günde ezer geçerdik. Sizin özel kuvvetleiniz orada örtülü savaşıyor.cevapla 08.10.2019 09:10
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Irak Cumhurbaşkanı'ndan "sükunet" çağrısı
- Akdeniz'de tekne battı! Çok sayıda ölü ve kayıp var...
- Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs açıklaması
- Trump'tan Twitter'da Türkiye mesaisi! Gün boyu paylaşımlar yaptı
- Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı
- Azerbaycan'da büyük yangın
- BM'den Hollanda'ya "burka" eleştirisi
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
- MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?