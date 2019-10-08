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Çin şirketleri ABD borsalarından çıkarılacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019
ÇİN İDDİALARINA ABD'DEN YALANLAMA

Başkanı Donald 'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD borsalarında işlem gören şirketlerinin kottan çıkarılmalarının gündemde olmadığını açıkladı.

Kudlow yaptığı açıklamada, yönetiminin Amerikalı yatırımcıların 'de korunması üzerinde çalışmaya başladığını, ancak borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin kottan çıkarılmalarına ilişkin bir karar olmadığını söyledi.

"Çinli şirketlerin kottan çıkarılması masada değil. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum" diye konuşan Kudlow, "Biz şu anda Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kudlow, bir çalışma grubunun şeffaflık ve bir dizi yasaya uyum konusunu değerlendirmekte olduğunu da belirtti.

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