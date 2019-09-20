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Rus uçaklarını F-16'lar 7 saat boyunca takip etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
RUS UÇAKLARINI F-16'LAR 7 SAAT BOYUNCA TAKİP ETTİ

Son dakika haberi... ’ya ait keşif uçaklarının Baltık Denizi üzerindeki uçuşuna F-16’lar 7 saat boyunca eşlik edip Rus uçaklarını takip ettiği bildirildi.

Rus Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli Tu-160 tipi 2 adet bombardıman uçakları Baltık Denizi'ndeki serbest bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdi. Dün öğleden sonra Rus uçaklarının uçuşunun üstüne , Danimarka ve Polonya uçakları da Baltık denizine doğru hareketlendi. F-16'lara daha sonra Finlandiya'ya ait F-18 tipi savaş uçağı dahil oldu. Ardından ise 'e ait JAS-39 Gripen tipi uçakları katıldı.

Baltık Denizi'nde Rus uçaklarının başlattığı uçaklara toplam 5 ülkeden 5 ayrı savaş uçağı eşlik etmeye başladı. , Rus uçaklarının Baltık Denizi üzerinde toplam 7 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiğini diğer ülkelerin uçaklarının da Rus uçaklarını yakından takip ettiğini açıklayarak uçuşlara dair görüntüleri yayınladı. Baltık Denizi'nde yapılan hararetli uçuşlarda ülke uçakları arasında herhangi bir it dalaşının gerçekleşmediği, Rus uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğü öğrenildi.

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