Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Twitter'dan karar
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kilit rol oynadığı belirtilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin de aralarında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır merkezli 267 hesap askıya alındı.
Sosyal medya şirketi Twitter, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "kilit rol" oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır merkezli 267 hesabın askıya alındığı belirtildi.
Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu.
Platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle Kahtani'nin hesabının da askıya alındığı kaydedildi.
Kahtani'nin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyordu.
AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ı böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- Rus uçaklarını F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
- ABD'den İran'a vize
- İran'dan "topyekün savaş" uyarısı
- Çatı katında panter şoku! Görenler şaşkına döndü...
- ABD'den YPG'ye yardım itirafı
- İngiltere'de kan donduran olay! Uyumadığı için bebeğini...
- Rusya'dan ABD'ye suçlama: Aramızı açmaya çalışıyorlar
- Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması
- Bütün dünya konuşuyor! Çatıda panter şoku
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?