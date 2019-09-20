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Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Twitter'dan karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI TWİTTER'DAN KARAR

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kilit rol oynadığı belirtilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin de aralarında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve merkezli 267 hesap askıya alındı.

Sosyal medya şirketi Twitter, 'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "kilit rol" oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve merkezli 267 hesabın askıya alındığı belirtildi.

Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu.

Platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle Kahtani'nin hesabının da askıya alındığı kaydedildi.

Kahtani'nin, 'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyordu.

AA

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