Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye suçlamalarda bulundu. Lavrov, ABD’nin Rusya ile Çin’i kavga ettirmek için çaba gösterdiğini belirtti.Lavrov, bir Rus dergisine yazdığı makalede yaptırımların ve doların statüsünün kötüye kullanılmasının ekonomide 'kural' haline geldiğini ifade etti.
ABD'nin kendi müttefiklerini Rusya'ya karşı kullanma çabasında olduğunu savunan Lavrov, Washington yönetiminin ortaklarını inatla Rusya ve Çin'i ayırmak için seferber etmeye çalıştığını kaydetti.
Lavrov, "Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesinde kendi kontrolü dışında gelişen çok taraflı ilişkileri ve bölgesel entegrasyon yapılarını bozmak ve baltalamak isteyen ABD, Moskova ve Pekin'i kavga ettirme arzusunu saklamıyor." ifadelerini kullandı.
Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilerek nükleer füze kontrolü alanındaki tüm sözleşmeleri tehlikeye soktuğunu belirten Lavrov, ABD'nin uzaya silah yerleştirme çalışmalarına da başladığını vurguladı.
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