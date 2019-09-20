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ABD'den savaş çıkartacak Rusya açıklaması: Havadan, karadan, denizden, uzaydan vururuz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
RUSYA'YA GÖRÜLMEDİK TEHDİT

'nin Avrupa, ve L. Harrigian, 'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için planları olduğunu söyledi. Jeffrey L. Harrigian, "Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız.'' dedi.

'nin Avrupa, ve L. Harrigian'dan savaş çıkartacak açıklamalarda bulundu. Jeffrey L. Harrigian, 'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için plan hazırlıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız'' dedi.

"ANINDA YANIT VERMEYE HAZIRIZ"

Breaking Defense'in haberine göre Harrigian, Rusya'nın Avrupa'daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını söyledi.

"BU PLANI HAYATA GEÇİRMEYE HAZIR OLACAĞIZ"

Harrigian, ''Bu durumda, havadan, karadan, denizden, uzaydan saldırılar ve ayrıca siber alandaki saldırılar ile elektronik harp dahil kapsamlı taarruz gerçekleştirilecek. Bu şema üzerinde çalışıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız'' dedi. ABD'li general, 'un geliştirdiği planla ilgili detayları açıklamadı.

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Ibrahim Ibrahim

He canım rusya da armut topluyor

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cevapla 20.09.2019 13:38
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