Rusya, Kuzey Kore gemisine el koyma anının görüntülerini paylaştı
Rus Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye dün el koymuştu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına almıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, o anların görüntülerini paylaştı.
Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Rus sınır koruma muhafızlarına dün ateş açmış, 3 Rus askeri yaralanmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koyarak, 21 mürettebatı gözaltına almıştı.
3 KİŞİ YARALANMIŞTI
FSB'den yapılan açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti.
RUS TARAFI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Krasnaya Zvezda, dün gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini yayınladı.
FSB'DEN AÇIKLAMA
FSB yaptığı dün yaptığı açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti. Rus Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından Kuzey Kore Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını ifade etmişti.
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