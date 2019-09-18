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Rusya, Kuzey Kore gemisine el koyma anının görüntülerini paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
RUSYA BU GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Rus , 'ye ait bir gemiye dün el koymuştu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına almıştı. , o anların görüntülerini paylaştı.

'ye ait bir gemi, Rus sınır koruma muhafızlarına dün ateş açmış, 3 Rus askeri yaralanmıştı. (FSB) ise, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koyarak, 21 mürettebatı gözaltına almıştı.

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koyma anının görüntülerini paylaştı | Video RUSYA, KUZEY KORE GEMİSİNE EL KOYMA ANININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI | VİDEO

3 KİŞİ YARALANMIŞTI

FSB'den yapılan açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti.



RUS TARAFI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Rusya 'nın gazetesi Krasnaya Zvezda, dün gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini yayınladı.

FSB'DEN AÇIKLAMA

FSB yaptığı dün yaptığı açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti. Bakanlığı, olayın ardından Kuzey Kore Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını ifade etmişti.

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu! RUSYA, KUZEY KORE GEMİSİNE EL KOYDU!

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