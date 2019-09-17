Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu!
Gelen son dakika haberine göre; Rus Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına aldı.
Gelen bilgilere göre; Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Japon Denizi'ndeki Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açtı. Yaşanan olay sonrası 3 Rus yaralandı.
GEMİYE EL KOYDU
Yaşanan bu olayın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) harekete geçti ve Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koyarak, geminin 21 mürettebatını gözaltına aldı.
FSB'DEN AÇIKLAMA
FSB yaptığı açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirdi. Rus Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından Kuzey Kore Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını bildirdi.
İRAN, BAE TANKERİNE EL KOYMUŞTU
Hatırlanacağı üzere dün de İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre petrol kaçırdığı iddiasıyla bir gemiye el koydu.
Basra Körfezi'nde yeni bir petrol tankeri gerginliği yaşanıyor. Reuters haber ajansının İran'ın yarı resmi ajansı İSNA'ya dayandırdığı bilgilere göre bir tankere el konuldu.
11 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA
İran Devrim Muhafızları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak dizel yakıt götürdüğü iddiasıyla bir tankeri alıkoyduğu bildirildi. Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.
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