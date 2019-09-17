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Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
RUSYA, KUZEY KORE GEMİSİNE EL KOYDU!

Gelen son dakika haberine göre; Rus , 'ye ait bir gemiye el koydu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına aldı.

Gelen bilgilere göre; 'ye ait bir gemi, Japon Denizi'ndeki Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açtı. Yaşanan olay sonrası 3 Rus yaralandı.

GEMİYE EL KOYDU

Yaşanan bu olayın ardından (FSB) harekete geçti ve Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koyarak, geminin 21 mürettebatını gözaltına aldı.

FSB'DEN AÇIKLAMA

FSB yaptığı açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirdi. Rus Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından Kuzey Kore Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını bildirdi.

İRAN, BAE TANKERİNE EL KOYMUŞTU

Hatırlanacağı üzere dün de İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre petrol kaçırdığı iddiasıyla bir gemiye el koydu.
Basra Körfezi'nde yeni bir petrol tankeri gerginliği yaşanıyor. Reuters haber ajansının İran'ın yarı resmi ajansı İSNA'ya dayandırdığı bilgilere göre bir tankere el konuldu.

11 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

İran Devrim Muhafızları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak dizel yakıt götürdüğü iddiasıyla bir tankeri alıkoyduğu bildirildi. Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.

Son dakika: İran, Körfez'de bir tankere daha el koydu SON DAKİKA: İRAN, KÖRFEZ'DE BİR TANKERE DAHA EL KOYDU
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salih salih

birşey olmaz.

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cevapla 17.09.2019 15:37
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