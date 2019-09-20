İngiltere'de kan donduran olay! Uyumadığı için bebeğini...

İngiltere'de cani anne, bebeği uyumuyor diye diş etlerine uyuşturucu madde sürdü. 1 yaşındaki kız çocuğu korkunç şekilde can verdi. Mahkemeye çıkarılan annenin savunması dikkat çekti. Kız çocuğuna yapılan otopsi sonucu ise dehşete düşürdü. İşte kan donduran olayın detayları..

Kan donduran son dakika gelişmesi İngiltere'nin Bangor şehrinden geldi. 33 yaşındaki Kimberly Nelligan isimli kadın 1 yaşındaki kız çocuğu uyumuyor diye diş etlerine uyuşturucu madde sürdü. Feci şekilde can veren çocuğun annesi mahkemede yaptığı savunmasında dehşet saçtı. Çocuğa zarar vermek istemediğini, niyetinin iyi olduğunu belirten kadın çocuğun uyumasına yardımcı olmak istediğini belirtti.

İşte kan donduran son dakika olayından gelişmeler…