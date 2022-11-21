02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Kupası 2022 Haberleri İngiltere gol olup yağdı! Tam 8 gol

İngiltere gol olup yağdı! Tam 8 gol

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
İngiltere gol olup yağdı! Tam 8 gol

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, ikinci günün ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etti. Kupaya 3 puanla başlayan İngiltere, ikinci maçını 25 Kasım tarihinde ABD ile oynayacak. İran ise aynı tarihte Galler ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı.

Khalifa Stadyumu'nda, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus'un yönettiği mücadelede İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri; 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü ve 62'nci dakikalarda Bukayo Saka, 45+1'inci dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Marcus Rashford ve 90'ıncı dakikada Jack Grealish kaydetti. İran'ın gollerini ise 65'inci dakikada Mehdi Taremi ile 90+13'üncü dakikada penaltıdan Mehdi Taremi attı.

Kupaya 3 puanla başlayan İngiltere, ikinci maçını 25 Kasım tarihinde ABD ile oynayacak. İran ise aynı tarihte Galler ile karşılaşacak.



KAYSERİSPORLU ALI KARIMI İLE MAJID HOSSEINI İLK 11'DE

Öte yandan İran Milli Takımı'nda forma giyen Kayserisporlu Ali Karimi ile Majid Hosseini ilk 11'de görev aldı. Ali Karimi karşılaşmanın 46'ncı dakikasında yerini Saeid Ezatolahi'ye bırakırken, Majid Hosseini mücadelenin tamamında forma giydi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA