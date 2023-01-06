06 Ocak 2023, Cuma
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Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

DİN
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, yağış için dua edildi. Her işin bereketli, çıkılan her yolun istikamet üzere olduğu vurgulanan hutbede, "Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız." ifadeleri kullanıldı.

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