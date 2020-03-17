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DSÖ personeli 2 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı

DİN
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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DSÖ AÇIKLADI! 2 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gelen son dakika haberine göre... yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip corona virüse COVID-19 adını veren 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

"2 TEYİT EDİLMİŞ VAKA VAR"

sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.

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