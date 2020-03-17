ABD ile Çin arasında korona savaşı! Çin’den Trump’ın, 'Çin Virüsü' ifadelerine sert tepki
Koronavirüsü Çin ile ABD arasındaki gerginliği zirveye çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına, 'Çin Virüsü' dedi. Trump’un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Trump bu ifadelerine Çin’den beklenen tepki geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada, "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" dedi.
Koronavirüs (Coronavirüs) salgınının çıkış noktası olan ve 3 binden fazla insanın öldüğü Çin'de hayat normale dönerken, ABD'nin korona ile mücadelesini devam ediyor.
ABD'de ölü sayısı 85'i aşarken, 4 bin 661 kişide vaka görüldü. Trump, ülkede olağanüstü önlemleri hayata geçirirken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve kullandığı bazı ifadeler tepki çekiyor. Donald Trump'ın Çin ile ilgili son sözleri büyük tepki çekti.
"ÇİN VİRÜSÜ" DEDİ ORTALIK KARIŞTI
Trump son paylaşımında, koronavirüsünü, 'Çin Virüsü' olarak tanımladı. Bu ifadelerin ardından Çin, ABD'ye öfke kustu. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada, "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" dedi.
TRUMP NE DEMİŞTİ?
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump, "ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullanmıştı
"TANRI ABD'Yİ KORUSUN" PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKTİ
Çok önemli kararları bile Twitter paylaşımları ile duyuran Trump, dün yaptığı bir paylaşımla da dünyanın dikkatini çekmişti. Trump, "Tanrı ABD'yi korusun" ifadelerini paylaşırken, çok sayıda kişi paylaşımın altında ABD'nin sağlık sistemini eleştirmişti. ABD'de yetersiz testler ve paralı sağlık sistemi halk tarafından eleştiriliyor.
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