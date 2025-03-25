CHP’den sokak provokasyonu! Özgür Özel ekonomiyi hedef aldı

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PUSUDA BEKLEYENLER HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin huzurunu ve geleceğini hedef almak için pusuda bekleyenler, sorumsuz açıklamalar sonrası yüzlerini gösteriverdi. Hatta kendilerine kapı aralandığı için de provokasyona girişip şiddeti artırma gayretindeler şimdi.

Ancak tüm bunlara sebebiyet verenler ise aklıselim davranmamakta ısrarcı hala. Sokakları karıştırmakla yetinmeyip üstüne bir de ekonomiyi baltalamak için çaba sarf ediyorlar.