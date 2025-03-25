CHP’den sokak provokasyonu! Özgür Özel ekonomiyi hedef aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı. Türkiye'nin huzurunu ve geleceğini hedef almak için pusuda bekleyenler de bu çağrı sonrasında olaylar çıkarmaya başladı. Sokak çağrısıyla vandallığı teşvik etmekle yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de medyayı tehdit ederek Türkiye ekonomisini hedefe koymuş durumda. Peki amaç ne? Detaylar Analiz haberimizde...
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında sokak çağrısı yaptı. Ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel konumunda dikkatli ve özenli açıklamalar yapmakla yükümlü bu yüzden.
Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ağzından çıkan sözün nereye varacağını neye mal olacağını zerre umursamıyor ve "İsterse Türkiye yansın, yıkılsın hiç önemli değil" diyerek kaosun kargaşanın fitilini ateşliyor.
UZAYIP GİDEN SUÇLAR VE İSNATLAR
Rüşvet, yolsuzluk, irtikap, kara para, sahtecilik, çetecilik, usulsüz bağış toplamak, paravan şirket, nitelikli dolandırıcılık, naylon fatura, ihaleye fesat karıştırmak, hayali işler ile terör örgütü liderliği ve üyeliği. Uzayıp gidiyor isnat edilen suçlamaların listesi. Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu birçok kişi hakim karşısına çıktı ve tutuklananlar oldu.
"YOLSUZLUĞU ÖRTMEK İÇİN İÇ HUZURU HEDEF ALDI"
Ve tam da bu kararlar alınmadan yargıyı tahakküm altına almak isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel başlıyor tehditleri bir bir sıralamaya. Tutuklama kararından hemen önce Özgür Özel, "Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimal Türkiye ekonomisini dibe batırır. O ihtimal Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal Türkiye'nin iç huzurunu mahveder." dedi.
EKONOMİYİ TEHDİT ETTİ
Özgür Özel tutuklama kararlarının ardından da tehdit dolu açıklamalarının şiddetini artırdı. Sokak çağrısıyla vandallığı teşvik etmekle yetinmeyip medyayı tehdit ederek Türkiye ekonomisini de hedefe koydu.
Özel, "Bu yayını vermeyen kim varsa, hangi televizyon varsa onları kayda alıyoruz. Bunların öyle televizyonunu falan izlemeyin değil, bunlar ne iş yapıyorsa, "araba mı satıyor?" o arabayı alan namerttir. Tek tek ilan edeceğim. Hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu meydanı görmeyene boykot geliyor. Tüm mallarına boykot geliyor." şeklinde konuştu.
"GERİLİM İÇİN HER YOLA BAŞVURUYORLAR"
Başkan Erdoğan, Özgür Özel bu tehditlerine karşılık olarak "Basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Televizyonların, medya gruplarının adını bile vererek, 'hepinizin hesabını tutuyorum.' diyerek medyayı tehdit ettiler. Ya böyle siyaset olur mu? Böyle bir politika olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim ve kargaşa atmosferi oluşturmak için her yolu deniyorlar. Ya böyle siyaset olur mu? Böyle politika olur mu? Gelinen noktada şunu çok net görebiliyoruz, mevcut yönetim altında CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.
PUSUDA BEKLEYENLER HAREKETE GEÇTİ
Türkiye'nin huzurunu ve geleceğini hedef almak için pusuda bekleyenler, sorumsuz açıklamalar sonrası yüzlerini gösteriverdi. Hatta kendilerine kapı aralandığı için de provokasyona girişip şiddeti artırma gayretindeler şimdi.
Ancak tüm bunlara sebebiyet verenler ise aklıselim davranmamakta ısrarcı hala. Sokakları karıştırmakla yetinmeyip üstüne bir de ekonomiyi baltalamak için çaba sarf ediyorlar.
HEDEF EKONOMİK SÜRECİ BALTALAMAK
Koronavirüs salgını, 11 ile yaşanan deprem, Suriye ve Ukrayna'daki savaş ile küresel ölçekteki dalgalanmalar nedeniyle bir kırılganlık yaşadı Türkiye ekonomisi. Bu durumu düzeltmek için de bir program alındı devreye. Olumlu sonuçlar da vermeye başladı. İşte tam da böyle bir ortamda mevcut olumlu tabloyu olumsuza dönüştürebilecek hamleler yapıyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
PİYASALARA İSTİFA YALANI
Olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıyor. Doğru olmayan bir söylemle "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa edecek" diyerek piyasaları etkilemeye çalıştı. Bakan Şimşek, gerçek dışı iddiayı çürüterek "Görevimin başındayım" karşılığını verdi.
"Hakikat ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşıyor" denilen söz maalesef ki bu olayda yaşandı. "Mehmet Şimşek istifa edecek" iddiası yalanlanana kadar o arada yine Türkiye kaybetti.
AĞIZDAN ÇIKAN SÖZÜN HESABI YAPILMALI
Daha yakın tarihte güya çevreci taleplerle başladı denilen Gezi olaylarında da aynısı yaşandı. Milyarlarca dolar kaybetti o dönemde Türkiye. Ve o kaybın etkisini bugün hala hissediyor bu ülke. İşte tam da bu yüzden ağzından çıkan her sözün muhasebesini çok ama çok iyi yapmalı siyasetçiler...
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