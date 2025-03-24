Google'dan skandal adım! Önce kaldırdı sonra geri getirdi! Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı unvanı
CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Karar sonrası arama motoru Google, Ekrem İmamoğlu'nun adının yanındaki 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanını kaldırmıştı. Ancak Google skandal bir şekilde geri adım atarak 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanını geri getirdi.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Kararın ardından Google'ın aramalarında İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdığı görülmüştü.
GOOGLE'DAN SKANDAL GERİ ADIM
Son olarak ise Google'ın Ekrem İmamoğlu konusunda geri adım atarak yaptığı bilgilendirmeyi "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak değiştirdiği ve söz konusu unvanı geri getirdiği görüldü.
BAKANLIK GÖREVDEN ALMIŞTI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.
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