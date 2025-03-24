Google’dan skandal adım! Önce kaldırdı sonra geri getirdi! Ekrem İmamoğlu’na İBB Başkanı unvanı

Google yeniden bir güncellemeye giderek Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB Başkanı olarak gösterdi. (A Haber arşiv)

BAKANLIK GÖREVDEN ALMIŞTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.