9 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e UHD Smart Televizyon, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Notebook, Kahvaltı Seti, Çamaşır Selesi geliyor

BİM, 9 Aralık'ta duyurduğu aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak birbirinden avantajlı indirimleri sunuyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 11.999 TL, Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL, Petek Önü Kaplamak İçin Dresuar 799 TL, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL, Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL, Chef's Sütlük 14 cm 69 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 329 TL gibi uygun fiyatlarla dikkat çeken ürünler bulunuyor. İşte BİM indirim afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…

BİM 9 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!