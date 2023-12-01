8 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e UHD Smart Televizyon, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Notebook, Battaniye, Çamaşır Selesi geliyor
BİM 8 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı! 15 Aralık 2023’e kadar devam edecek kampanya kapsamında Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, LG 50" UHD Smart Televizyon, HP 7N4W2AA Notebook, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye, Molinella Çift Kişilik Kadife Yorgan ve daha fazlası uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM’in güncel afişi….
BİM 8 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 11.999 TL, Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL, Petek Önü Kaplamak İçin Dresuar 799 TL, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL, Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL, Chef's Sütlük 14 cm 69 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 329 TL fiyat etiketine ve beraberinde daha yüzlerce ürün BİM afişinde yer alıyor.
BİM 8 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
HP 7N4W2AA Notebook 11.999 TL
Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL
Polosmart Dönüştürücü Hub 119 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu 79 TL
Polosmart Type-C Lightning 20W 59 TL
Polosmart Bluetooth Mouse 109 TL
Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 79 TL
Polosmart Katlanabilir Tablet Bilgisayar Tutacağı 79 TL
Petek Önü Kaplamak İçin Dresuar 799 TL
Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL
Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL
Chef's Sütlük 14 cm 69 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 329 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 75 TL
Benante Fanuslu Kahvaltılık 239 TL
Benante Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 65 TL
Glass in love Cam Sürahi 1000 cc 65 TL
Glass in love Kedili Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 139 TL
Glass in love Cam Latte Bardağı 320 cc 75 TL
Glass in love Cam Desenli Meşrubat Bardağı 330 cc 19,50 TL
Naturalove Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11 TL
Kaşıklık 19,50 TL
Demlematik 14,50 TL
Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 12,50 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 125 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL
Sütyen Yıkama Topu 21,50 TL
Fonksiyonel Salata Seti 5 Parça 109 TL
Bulaşıklık 55 TL
Cam Kesme Tablası 89 TL
Büyük Boy Pirinç Süzgeci 19,50 TL
Poşet Sepeti 29,50 TL
Tek Fiyat Ürünler 27,50 TL
Renkli Çerezlik 19,50 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL
Molinella Çift Kişilik Kadife Yorgan 699 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 135 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL
Kadın Tüllü Tayt 105 TL
Çocuk Eşofman Altı 79 TL
Çocuk Sweatshirt 99 TL
Sabahlık 219 TL
Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL
Kız Çocuk Simli Bot 299 TL
Kadın Terlik 69 TL
Kadın Havuzlu Pelüş Bot 149 TL
Keçe Kapı Önü Paspası 29,50 TL
İkili Banyo Paspas Seti 159 TL
PVC Masa Örtüsü 79 TL
Erkek Trend Bere 49,50 TL
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